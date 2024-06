Kvaratskhelia, parole d'amore sul Napoli prima dell'intervista del papà

Khvicha Kvaratskhelia ha scritto una lettera che The Players Tribune ha pubblicato oggi. Le parole del georgiano sono d'amore per la città di Napoli e sono state rilasciate prima dell'intervento in diretta tv in Georgia del padre e dell'agente che avevano aperto all'addio per giocare la Champions. Kvaratskhelia, nella sua lettera a cuore aperto, ha scritto: "Passare al Napoli è stato tutto merito di mio padre Badri. Il suo idolo era Maradona".

Kvaratkshelia e il retroscena sull'arrivo al Napoli

"Anche mio padre giocava a calcio e da bambino guardavo sempre i suoi video, per me era il migliore del mondo, avevo 6-7 anni e dicevo che lui era più forte di Messi e Ronaldo. Mio padre mi parlava sempre di Maradona, quindi quando il mio agente mi ha detto che il Napoli mi voleva ero felicissimo. Anche per mio padre è stato incredibile: mi disse che non si poteva dire di no al Napoli, al club di Maradona! Quindi non ci ho pensato troppo, non c'è stato dibattito. Lui mi ha detto: "Devi andare". Non riesco a descrivere le emozioni che ho provato. Gli ho detto: "Andiamo! Subito".