Germania, tensione in allenamento: due giocatori arrivano quasi alle mani

A pochi giorni da Germania-Scozia , gara inaugurale di Euro 2024 , non arrivano buone notizie dal ritiro della nazionale tedesca: due giocatori, infatti, sono arrivati quasi alle mani durante un allenamento sotto gli occhi attenti del commissario tecnico Julian Nagelsmann.

Germania, tensione tra due giocatori in allenamento: cosa è successo

I calciatori in questione sono Antonio Rudiger e Niclas Fullkrug, che tra l'altro si sono sfidati qualche giorno fa finale di Champions League: i due stavano svolgendo un esercizio in cui erano avversarsi e dopo diverse trattenuto l'attaccante del Borussia Dortmund è caduto a terra imprecando contro il difensore del Real Madrid. Una volta rialzatosi, è andato faccia a faccia con l'ex Roma, arrivando quasi alle mani dopo alcuni spintoni.

Come si è "risolta" la situazione

Per calmare la situazione è intervenuto Sandro Wagner, vice di Nagelsmann, ma dopo qualche minuti la tensione era ancora alta: durante una piccola pausa per dissestarsi, il difensore ha applaudito ironicamente verso il compagno di squadra. Il tutto si è "risolto" con Rudiger che si è staccato dal gruppo per andare a correre con il preparatore atletico.