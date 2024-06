Sentenza storica in Spagna, Vinicius jr: "Sono il carnefice dei razzisti"

Sentenza storica in Spagna, otto mesi di reclusione e due anni di Daspo dagli stadi di calcio ai tre tifosi del Valencia che un anno fa insultarono con frasi razziste Vinicius jr . Lo stesso attaccante del Real Madrid, protagonista suo malgrado di altri episodi simili in questa stagione, ha commentato la notizia sui social.

Qual è stato il commento di Vinicius jr?

"Io non sono vittima del razzismo, sono il carnefice dei razzisti. Questa prima condanna penale nella storia della Spagna è per tutte le persone di colore. Possano gli altri razzisti avere paura, vergognarsi e nascondersi nell'ombra. Grazie alla Liga e al Real Madrid per aver contribuito a questa svolta. Ne arriveranno delle altre".