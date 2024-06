Germania, Fullkrug rompe la mano a un tifoso: cosa è successo

Disavventura per un tifoso tedesco nel pre-partita di Germania-Scozia , partita inaugurale di Euro 2024: durante il riscaldamento, infatti, Niclas Fullkrug ha fatto partire un tiro che non ha centrato la porta, ma che ha preso in pieno il tifoso sugli spalti.

Frattura alla mano per un tifoso della Germania dopo la pallonata di Fullkrug

Una pallonata così forte da costringere la "vittima" ad essere trasportato in ospedale per una frattura alla mano, come testimoniato dal diretto interessato sulle pagine di Bild: "Mi sono ritrovata a cantare l'inno in barella e non sapevo se ridere o piangere. Ho dovuto rinunciare al sogno di vedere la partita d'esordio. Ma non capita tutti i giorni di subire una frattura in questo modo". Appena venuto conoscenza dell'accaduto, Fullkrug gli ha inviato una maglia autografata come consolazione.