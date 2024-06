Italia-Bosnia ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Italia-Bosnia, la cronaca

All’alba della partenza per il ritiro in Germania, organizzato nella “foresta di ferro” di Iserlohn, l’Italia di Luciano Spalletti ospiterà la Bosnia di Sergej Barbarez nell’ultimo test prima dell’esordio ad Euro 2024, previsto per sabato prossimo a Dortmund contro l’Albania. Dopo aver registrato gli infortuni di Acerbi e Scalvini, il commissario tecnico azzurro ha diramato l’elenco dei 26 convocati che parteciperanno alla spedizione tedesca, rinunciando anche a Provedel, Ricci e Orsolini. Dentro in extremis Federico Gatti, per arricchire la batteria dei difensori, confermato Nicoló Fagioli, nonostante una stagione ai box per il caso scommesse. Maglia numero 10 affidata a Lorenzo Pellegrini, reduce da un’annata più che positiva con i colori della Roma. Partita importante per sciogliere le riserve che accompagnano la scelta del sistema di gioco: difesa a quattro o retroguardia a tre, questo il dilemma. In attacco, Scamacca resta il favorito, ma si giocherà costantemente una maglia da titolare con il genoano Mateo Retegui.