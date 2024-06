Italia, ecco la maglia per Euro 2024: foto prima del volo per la Germania

L'Italia è pronta a volare in Germania per Euro 2024. In mattinata, gli azzurri hanno svolto l'ultima seduta di allenamento al Centro Tecnico Federale di Coverciano. I giocatori che non sono scesi in campo ieri contro la Bosnia hanno sostenuto una partitella alla presenza anche di alcuni ragazzi del settore giovanile dell'Empoli (Under 17).