I voti all'Italia di Spalletti: Barella fenomenale, Chiesa al top

Euro 2024: risultati, tabellini e calendario

Ct Spalletti 7,5

La partita perfetta, che come la tempesta mette sotto l’Albania. Facciamo tutto noi, forse potevamo chiuderla prima, l’avremmo meritato. Azzecca modulo, uomini, lettura della partita.

Donnarumma 6,5

Incolpevole sul gol a freddo, per il resto fa l’unica cosa che può fare in una serata senza lavoro: dare sicurezza. Riceve a fine primo tempo l’abbraccio di Vicario, una costante. Salva (con un fianco) un veleno di Manaj al 90’.

Di Lorenzo 6,5

A destra fa quello che deve, non ruba l’occhio come altre volte e come la sua qualità ci ha abituato, ma in certe serate bisogna anche fare legna. E ne fa tanta.

Bastoni 7

Sospiro di sollievo, toglie le castagne dal fuoco, sgravando Dimarco da un peso insostenibile altrimenti. Ma fa molto di più: attacca e difende, coast-to-coast da applausi. Come la sua partita.

Euro 2024: le classifiche dei gironi

Calafiori 6,5

Immaginiamo l’emozione, eppure gioca con quella sana sfrontatezza giovanile che gli consegnano sicurezza e graniticità da veterano. Si perde nel finale Manaj, senza conseguenze per fortuna.

Dimarco 5,5

Imperdonabile. Un errore da scuola calcio. L’attimo di buio dopo 23” ci costa lo 0-1. Poi si scrolla di dosso i fantasmi, un recupero sulla linea laterale gli vale l’applauso convinto e consolatorio di Spalletti.

Darmian (38’ st) sv