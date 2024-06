Morata regala la maglia a Buffon, il messaggio commuove i tifosi della Juve

La Spagna batte l'Italia , blinda il primo posto nel Gruppo B e vola agli ottavi degli Europei. A fine partita l'attaccante spagnolo Alvaro Morata ha regalato la sua maglia al capo delegazione della Nazionale azzurra, Gianluigi Buffon , suo ex compagno ai tempi della Juventus .

Il post social di Alvaro Morata

Sui social il centravanti dell'Atletico Madrid ha scritto: "Caro Gigio! Un’altra volta grazie per come mi hai trattato sempre. Tutto quello che mi hai dato, come mi hai aiutato, e tutti i tuoi consigli. Che piacere enorme vederti. Sei una persona incredibile! Ti voglio bene". I due si erano già salutati già prima dell'inizio della partita e si sono ritrovati anche a fine gara.