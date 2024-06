Bruscolotti durissimo contro Di Lorenzo: "Tira fuori le p...e e vai via!"

Beppe Bruscolotti , storico capitano del Napoli , ha attaccato senza giri di parole Giovanni Di Lorenzo . Attraverso il suo profilo social, l'ex difensore non ha usato la strada della diplomazia per esprimersi in merito ai costanti rumors di mercato relativi al terzino destro. Voci che si sono moltiplicate dopo che l'agente Mario Giuffredi ha annunciato che Di Lorenzo vuole trasferirsi altrove .

Cosa ha scritto Bruscolotti su Di Lorenzo

Bruscolotti ha postato delle foto di Di Lorenzo nelle sue storie e con delle didascalie durissime ha commentato: "Ti voglio ricordare che Maradona andò via da Napoli. Figurati quanto se ne frega la gente se tu vai via, fai presto. Se vuoi andare, tira fuori le p...e. Ti voglio ricordare che è andato via Diego, quindi con tutto il rispetto non ce ne frega un c...".