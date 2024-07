Napoli, il giorno di Buongiorno

Dall’azzurro della Nazionale a quello del Napoli, passando per un granata a cui è fortemente affezionato, ma che è pronto a lasciare. All’Europeo Alessandro Buongiorno è rimasto a guardare, sperando in un’opportunità che non è arrivata. Ora ha invece quella giusta ansia di conoscere il suo futuro, di chi pensa alle vacanze sì, ma uno sguardo allo smartphone lo butta eccome, in attesa di avere novità dal suo agente e dal Torino. Ieri l’agenda del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è stata fitta di impegni, di telefonate, di tentativi concreti di accontentare Antonio Conte. Buongiorno è in cima alla lista dei desideri del nuovo allenatore, che l’ha studiato, l’ha conosciuto, se n’è calcisticamente innamorato. E ora che il difensore è libero dagli impegni con la Nazionale, è il momento di spingere sull'acceleratore. Il ds ha avuto un altro incontro con l’agente del giocatore, Beppe Riso, con il quale sta provando a trovare l’accordo sul contratto: durata, ingaggio, diritti d’immagine, eventuale clausola rescissoria da inserire, ma esercitabile non prima di due anni. Oggi, invece, è il giorno dell’incontro con il Torino per la stretta finale, per concretizzare un flirt iniziato da un bel po’: l’offerta è la solita, 35 milioni di euro, messa in stand-by da Urbano Cairo, che ne vorrebbe 5 di più. Non s’è scatenata un’asta, visto che Buongiorno non ha giocato nemmeno un minuto in Germania e il prezzo, inevitabilmente, non è salito come il Toro sperava, in mancanza di una vetrina internazionale nella quale mettersi in mostra. SPRINT