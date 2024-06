De Jong bocciato da Gullit: "Gioca male! Ecco cosa mi ha insegnato Cruyff"

Gullit boccia De Jong

Nelle dichiarazioni al programma Rondo, su Ziggo Sport TV, Gullit è entrato a gamba tesa su De Jong. In primis ricordando l'esperienza con Johan Cruyff : "Dirò qualcosa su Frenkie. Ho iniziato al Feyenoord giocando come ala destra. Poi Johan Cruyff mi ha detto: 'Ruud, devi migliorare il gioco della tua squadra, dei tuoi compagni". Non l'ho mai capito. Ma sai perché me lo ha detto? Perché quando migliori il gioco dei tuoi compagni, giochi bene. Frenkie fa sempre questo? No, Frenkie gioca male. Non è all'altezza delle qualità che ha". Non solo. Gullit ha messo il focus sui Mondiali del 2022 in Qatar: "Se guardi De Jong durante l'ultimo Mondiale era come un fantasma. Biosgna prendere provvedimenti in merito".