Olanda, Koopmeiners e De Jong saltano Euro 2024

Brutta doppia tegola per l' Olanda di Koeman, che sarà costretta a rinunciare a Frenkie De Jong in vista di Euro 2024 . Non ce la fa il centrocampista del Barcellona , che ha provato fino all'ultimo a smaltire l'infortunio alla caviglia. Problema muscolare, invece, per Teun Koopmeiners , giocatore dell' Atalanta corteggiato sul mercato dalla Juventus . Anche l'ex AZ Alkmaar salterà la competizione continentale.

Olanda, anche Koopmeiners salta Euro 2024

Frenkie De Jong non parteciperà ai prossimi Europei. Assenza importante per Ronald Koeman, che aveva sperato nel recupero del regista del Barça, inserendolo ugualmente tra i 26 convocati per il torneo in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. "Frenkie de Jong dovrà saltare Euro2024 - ha annunciato la Federazione olandese -. Il centrocampista è ancora alle prese con diversi problemi causati dal recente infortunio alla caviglia", riportato nel corso del Clasico contro il Real Madrid, lo scorso 21 aprile. Forfait anche per Teun Koopmeiners, sottoposto a tutte le terapie del caso dopo il problema agli adduttori che gli ha fatto saltare l'ultima amichevole pre-Europeo, contro l'Islanda.