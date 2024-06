Olanda, infortunio per Koopmeiners: ecco come sta

Non arrivano buone notizie per l'Atalanta: Teun Koopmeiners , infatti, ha accusato un infortunio nel riscaldamento prima dell'amichevole contro l'Islanda. Il centrocampista ha accusato un fastidio dopo aver calciato verso la porta con il mancino .

Koopmeiners, infortunio nel riscaldamento: le sue condizioni

Dopo un confronto con Ronald Koeman, il commissario della nazionale, e lo staff, Koopmeiners ha deciso di non scendere in campo. Al suo posto è stato schierato Schouten, ex Bologna. Nelle prossime ore saranno più chiare le sue condizioni con tutti gli acceramenti del caso.