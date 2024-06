Milan, offerta monstre per Leao: 100 milioni. Ma la clausola…

MILANO - Il mondo arabo guarda con interesse i gioielli della serie A e del Milan. In un’estate in cui le proposte faraoniche verso i talenti del calcio italiano sono diminuite rispetto all’anno scorso, ci sono ugualmente club che hanno chiesto informazioni su due titolari del Diavolo. Il primo è Rafael Leao, possibile obiettivo di mercato dell’Al Hilal , squadra che ha vinto l’ultimo campionato in Saudi Pro League . Il club con sede a Riad, che la scorsa estate ha ingaggiato Neymar, sarebbe pronto a offrire oltre 100 milioni al Milan per acquistare Rafael Leao, e soprattutto ricoprire d’oro il talento portoghese.

Una tentazione forte ma che molto probabilmente sarà respinta. Leao non vuole lasciare il calcio europeo, anzi, vuole affermarsi con la maglia numero dieci del Milan e proseguire nel percorso di crescita iniziato nel 2019 con il trasferimento in Italia dal Lilla. La proposta economica al giocatore potrebbe essere da capogiro, ricchi bonus e premi alla firma lo aspettano, ma Rafa ad oggi è deciso a snobbare la proposta per rimanere in un calcio più competitivo. Il sogno di Leao è vincere la Champions League, per questo l’eventuale proposta araba sarà scartata. Inoltre il portoghese è blindato da una clausola molto alta, il Milan nell’ultimo contratto ha alzato la clausola a 175 milioni di euro, e i rossoneri non hanno intenzione di privarsi di uno dei più importanti giocatori della rosa. Se invece l’Al Hilal arrivasse a pagare la clausola per intero, poi la palla passerebbe al giocatore che avrebbe facoltà di rifiutare.

Non solo Leao: sirene dalla Saudi Pro League anche per Bennacer

Il secondo rossonero tentato dai soldi arabi è Ismael Bennacer, accostato a più di una società della Saudi Pro League. Per il centrocampista algerino sarebbero pronte ricche offerte d’ingaggio, ma dall’entourage del 26enne non arrivano conferme sulla volontà di cambiare aria. Dopo un’annata complicata a causa di un lungo e difficile infortunio al ginocchio, Bennacer vuole riscattarsi con la maglia rossonera e vuole giocare un campionato ad alto livello. È chiaro che in caso di offerte faraoniche il giocatore potrebbe vacillare ma attualmente l’idea è rispettare il contratto in rossonero.

Il Milan pronto a piazzare quattro colpi in entrata

Oltre alle proposte dal mondo arabo, il Milan in questa estate metterà a segno quattro acquisti. La campagna di rafforzamento è cominciata a rilento ma le operazioni presto entreranno nel vivo. Moncada e Furlani vogliono partire dall’attaccante, il piatto forte dell’estate, e si continua a sperare nella buona riuscita dell’operazione Zirkzee. Va trovato però l’accordo definitivo con Kia Joorabchian, procuratore dell’olandese. A centrocampo il ballottaggio è tra Fofana del Monaco e Wieffer del Feyenoord, due giocatori utili a dare maggiore equilibrio al centrocampo. Il prezzo di entrambi si aggira sui 25-30 milioni. In difesa, nel ruolo di centrale, spicca il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino, mentre a destra c’è sempre l’idea di affondare il colpo su Emerson Royal del Tottenham. Con il brasiliano ci sono sempre contatti fitti.