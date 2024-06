Portogallo-Repubblica Ceca diretta Euro 2024: pari all'intervallo, segui la partita di oggi LIVE

Alla Red Bull Arena di Lipsia il Portogallo di Roberto Martinez affronta la Repubblica Ceca di Hasek, in occasione della prima giornata del gruppo F di Euro 2024 . Cristiano Ronaldo sfida Patrick Shick : segui la partita in diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

21:47

Fine primo tempo, risultato inchiodato sul pari

Fine primo tempo. Risultato inchiodato sullo 0-0 a Lipsia. Il Portogallo ha fatto la partita, ma non è riuscito a far breccia nel muro difensivo eretto dalla Repubblica Ceca davanti a Stanek.

21:46

45'+1' - Ci prova Ronaldo

Ci prova Ronaldo col sinistro, para Stanek.

21:45

45' - Chiude in attacco il Portogallo

Ancora Leao, ancora inespugnabile la difesa della Repubblica Ceca. Altro calcio d'angolo per Ronaldo e compagni. Un minuto di recupero.

21:39

39' - Ammonito per simulazione Leao

Leao va a terra: ammonito per simulazione.

21:37

37' - Problemi per Soucek

Soucek resta a terra dolorante, Guida ferma momentaneamente il gioco ma nulla di grave per il calciatore della Repubblica Ceca.

21:33

33' - Alza i giri del motore il Portogallo, colpo di tacco di CR7

Ronaldo danza sul pallone e manda in porta Vitinha con un colpo di tacco. Ancora una volta la difesa della Repubblica Ceca si chiude in maniera ermetica. Provvidenziale chiusura di Hranac.

21:32

32' - Ronaldo! Salva Stanek

Imbucata di Bruno Fernandes per Ronaldo, prodezza di Stanek sulla conclusione a botta sicura dell'attaccante dell'Al-Nassr.

21:26

26' - Leao a un passo dal gol

Bruno Fernandes crossa basso per Leao, che non arriva all'appuntamento col pallone per questione di istanti: vana la sua scivolata nel tentativo di correggere in rete l'invito del compagno di squadra, si ripartirà con una rimessa dal fondo.

21:25

25' - Il Portogallo si affida ai tiri dalla distanza

Il Portogallo si affida ai tiri dalla distanza per cercare di far crollare la diga difensiva eretta dalla Repubblica Ceca davanti a Stanek.

21:22

22' - Tiro di Dias

Tiro di Ruben Dias, toccato da Soucek. Angolo per il Portogallo, rintuzzato dalla difesa Ceca.

21:21

21' - La Repubblica Ceca si difende con ordine

La Repubblica Ceca si chiude bene. Il Portogallo prova ad allargare le maglie della difesa avversaria muovendo velocemente il pallone.

21:17

17' - Ci prova Nuno Mendes

Tentativo di Nuno Mendes: tiro abbondantemente sul fondo.

21:16

16' - Pioggia fitta su Lipsia

Si fa particolarmente insistente la pioggia sulla Red Bulla Arena di Lipsia. Risultato in parità, superato il quarto d'ora di Portogallo-Repubblica Ceca, valida per la prima giornata del gruppo F di Euro 2024.

21:12

12' - Gran giocata di Leao

Gran giocata di Leao, che salta un avversario, prende la linea di fondo e mette in mezzo: nessun compagno di squadra riesce a colpire il pallone per accompagnarlo in rete.

21:08

8' - Colpo di testa di Ronaldo

Ronaldo ci prova con un colpo di testa su cross di Leao, ma non riesce a dare forza e precisione al pallone, colpito in torsione.

21:07

7' - Prolungato possesso palla del Portogallo

Il Portogallo è in costante controllo del pallone, alla ricerca di situazioni di gioco per crare superiorità numerica con gli uno contro uno. Per ora regge la Repubblica Ceca.

21:02

2' - Pepe tocca il suo primo pallone in una serata da record

Pepe tocca il suo primo pallone della serata. Per lui è una serata da record: a oltre 41 anni diventa il giocatore più maturo nella storia ad aver giocato una partita degli Europei.

21:01

1' - Partiti

Fischio di Guida: è iniziata Portogallo-Repubblica Ceca.

20:58

L'urlo di Ronaldo

Ronaldo urla a squarciagola alla fine dell'inno del Portogallo. Tutta la carica di un campione eterno, che a 39 anni si appresta a giocare il suo sesto europeo.

20:57

Inno del Portogallo

Inno del Portogallo. Cristiano Ronaldo lo canta a squarciagola con la fascia di capitano al braccio.

20:55

Inno della Repubblica Ceca

Si parte, come sempre dagli inni. Nel caso specifico dall'inno della Repubblica Ceca.

20:54

Portogallo e Repubblica Ceca entrano in campo

Fanno il proprio ingresso in campo Portogallo e Repubblica Ceca.

20:45

Montella: "Puntiamo con decisione al passaggio del turno"

Intanto, Montella ha parlato a Sky: "Puntiamo a superare il turno. Per iniziare. Nell'ultimo Europeo non dimentichiamo che la Turchia non ha fatto neppure un punto. Guler? Calciare così bene e così forte da fermo non è da tutti. Ancelotti mi ha sempre ragguagliato con grande esattezza sulle sue condizioni".

20:37

Riscaldamento concluso

Concluso il riscaldamento, Portogallo e Repubblica Ceca sono pronte a sfidarsi a Lipsia.

20:27

Quarta volta all'Europeo tra Portogallo e Repubblica Ceca

A partire dagli Europei del 1996, questo sarà il quarto incontro tra Portogallo e Repubblica Ceca nella competizione: nel periodo solo Italia e Spagna si sono incontrate più volte (cinque, con la sesta che arriverà ad EURO 2024). La Repubblica ceca ha vinto il primo incontro nel 1996 (1-0), mentre il Portogallo ha vinto gli ultimi due (3-1 nel 2008, 1-0 nel 2012). (LEGGI TUTTE LE CURIOSITÀ PRE-PARTITA).

20:19

Con Portogallo-Repubblica Ceca si chiude il quadro delle gare valide per la prima giornata di Euro 2024. (LE CLASSIFICHE AGGIORNATE)

20:14

Dopo il 3-1 della Turchia alla Georgia continuano le partite della prima giornata di Euro 2024. (RISULTATI E CALENDARIO)

20:02

Portogallo-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Portogallo-Repubblica Ceca.

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Dias; Cancelo, Silva, Fernandes, Vitinha, Mendes; Ronaldo, Leao. All. Martinez.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sulc, Soucek, Provod, Doudera; Kuchta, Schick. All. Hasek.

19:55

Girone F, la Turchia soffre ma supera la Georgia

Con un brivido finale, la Turchia di Montella batte 3-1 la Georgia di Kvaratskhelia (RIVIVI IL LIVE).

19:45

Portogallo-Repubblica Ceca, il giorno dell'esordio di Ronaldo a Euro 2024

Cresce l'attesa per l'esordio di Cristiano Ronaldo ad Euro 2024, con il Portogallo che vuole replicare il clamoroso successo del 2016. Nel gruppo F, oltre alla Repubblica Ceca dell'ex Roma Shick, ci sono anche Turchia e Georgia.

Red Bull Arena, Lipsia, Germania