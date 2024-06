Conceicao in lacrime per il gol del figlio: il gesto di un amico in tribuna

Mentre Francisco segnava, un video ha inquadrato un uomo emozionatissimo vestito in giacca beige e maglietta bianca. Era papà Sergio, Sergio Conceiçao, che per una volta ha deciso di utilizzare i biglietti riservati ai familiari e ha assistito alla partita del Portogallo mescolato alla gente, invece di sistemarsi nel vippaio in qualità di allenatore del Porto. Aveva lo sguardo talmente smarrito nella commozione da suscitare grande empatia nei vicini di posto. Uno, da dietro, lo ha abbracciato.



Conceicao, un figlio d'arte speciale

Cosa può desiderare di più un padre? Francisco detto Chico, che è anche un suo calciatore nel club ma non ha mai goduto di favoritismi, era alla terza presenza in nazionale. Il ct Roberto Martinez lo aveva buttato dentro al 90’ insieme a Neto e Semedo per aggiungere forze fresche. Conceiçao junior è stato rapidissimo a infilarsi nelle incertezze ceche per scaricare in rete la foga di un giovane ambizioso. Minuto 92, partita vinta. E allora gli si può perdonare anche l’ammonizione ricevuta per essersi tolto la maglia.

Francisco e quel paragone con il papà Sergio Conceicao