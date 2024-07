Yamal, festa di compleanno prima della finale: "Voglio un regalo"

Lamine Yamal ha compiuto oggi, 13 luglio 2024, 17 anni. Per lui è stato, ovviamente, un compleanno speciale alla vigilia di Spagna-Inghilterra , finale di Euro 2024 . Il fuoriclasse iberico, decisivo in semifinale con la Francia e tra gli assoluti protagonisti nel cammino fino all'ultimo atto della kermesse continentale per la selezione del ct De La Fuente , è stato festeggiato con una torta a sorpresa nel ritiro pre-partita.

Il discorso da brividi di Yamal: "Voglio un regalo, vincere l'Europeo"

Mentre i suoi compagni di nazionale cantavano "Feliz cumpleaños" è entrato in sala una mega crostata di frutta con un paio di candeline in bella vista. Al suo fianco Nico Williams, altro baby prodigio spagnolo, che gli ha dato amichevolmente il tormento quando lo ha visto stupido per il bel pensiero. Yamal, visibilmente emozionato per l'omaggio, non si è tirato indietro dal tenere un breve discorso da leader predestinato. Rigorosamente dopo aver soffiato, aver espresso e poi svelato il suo unico desiderio: "Sono molto contento di poter festeggiare il mio compleanno oggi qui con voi, di giocare la finale insieme a voi...". Rumori in sala, un breve momento di imbarazzo determinato dall'essere al centro dell'attenzione, ed eccolo cosa vorrebbe in dono: "Per regalo chiedo di vincere. Andiamo ad affrontare l'Inghilterra!". Applausi scroscianti.