Diretta Lazio-Rennes ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - "Questa partita è come una finale". Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia, l'ha definita così la partita di stasera. I biancocelesti scenderanno in campo allo stadio Olimpico alle 21 contro il Rennes per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League e dovranno riscattare la falsa partenza contro il Cluj dove, dopo esser passata in vantaggio, la squadra si è fatta rimontare perdendo per 2-1. A poche ore dal match contro i francesi, intanto, in casa Lazio è arrivata la notizia del rinnovo del Tucu Correa, che ha prolungato per un altro anno (2024)con ingaggio da 2,2 milioni a stagione più bonus. Per lui anche clausola-record da 80 milioni di euro. I francesi, invece, al debutto stagionale in Europa hanno conquistato un pareggio in casa contro il Celtic.

Colloquio Inzaghi-Milinkovic prima del Rennes

Dove vederla in tv

Lazio-Rennes è in programma stasera alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

Inzaghi dovebbe schierare i suoi con il solito 3-5-2, anche se cambieranno diversi interpreti rispetto all'ultima gara di campionato contro il Genoa. In difesa dovrebbe esserci Vavro al fianco di Acerbi e Bastos. Lazzari e Jony dovrebbero essere i quinti di centrocampo, con Parolo, Cataldi e Berisha a presidiare la zona centrale. La coppia d'attacco dovrebbe invece essere formata da Caicedo e Immobile. Il tecnico del Rennes Stéphan, invece, dovrebbe optare per un 5-3-2, dove Martin, Gbrenier e Bourigeaud dovrebbero agire alle spalle di Rapbhinha e l'ex Milan Niang.

LAZIO (3-5-2-): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, V.Berisha, Jony; Caicedo, Immobile. ALL.: Inzaghi.

A DISP.: Proto, Patric, Luiz Felipe, Leiva, Lulic, Milinkovic, Adekanye.

RENNES (5-3-2): Mendy; Traoré, Da Silva, Gelin, Gnagnon, Maouassa; Martin, Grenier, Bourigeaud; Raphinha, Niang. ALL.: Stéphan.

A DISP.: Salin, Hunou, Morel, Camavinga, Tait, Siebatcheu, Léa Siliki.

ARBITRO: Boiko (Ucraina).