Lazio, Tare: "I giocatori seguono Sarri come soldati"

ISTANBUL - Igli Tare lancia il progetto Lazio . Tutto nuovo tra calciatori, tecnico, staff. E contro il Galatasaray inizia il cammino in Europa League. Il ds biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua: "Serve tempo perché il cambiamento è iniziato tre mesi fa. Abbiamo fatto una scelta con la consapevolezza che sarebbe servito tempo. In allenamento si vede la sua mano con l'intensità, le giocate. In partita ancora non molto. Nelle prime due partite siamo andati in svantaggio, ma abbiamo reagito portando a casa le vittorie. La sconfitta di Milano invece, è stata un po' una sorpresa perché ci eravamo preparati bene. Poi sul campo abbiamo fatto al contrario. Stasera giochiamo una partita in una competizione molto competitiva, siamo quasi al livello della Champions. Dobbiamo partire con il piede giusto e portare a casa la vittoria".

Tare e la nuova Lazio

"Zaccagni? Può giocare sia a centrocampo che in questa posizione di ala. Ha le caratteristiche giuste per il gioco di Sarri e sa interpretare le due fasi. Oggi per lui sarà importante in un campo difficile; sono curioso anche io, ma non mettiamogli pressione. Possibilità di vincere l'Europa League con Sarri? Quando abbiamo scelto insieme al presidente sapevamo di fare sceltaa una non semplice. Abbiamo conosciuto una persona molto preparata, con un bagaglio di esperienza importante, la squadra lo segue come soldati, è molto contento di come lavora il gruppo e noi speriamo di andare il più lontano possibile in tutte le competizioni che giochiamo. Cambio di modulo? Tutto dipende dai centrocampisti perché con Milinkovic e Luis Alberto è difficile giocare con un trequartista e due attaccanti. Giochiamo con il 4-3-3 come primo modulo e forse in qualche partita si potrà cambiare con un trequartista".