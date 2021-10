Lazio, Zaccagni: "Peccato non aver segnato. Che emozione tornare a Verona"

ROMA - Titolare dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un po', Mattia Zaccagni. Contro il Marsiglia ha provato anche lui a far gol, ma alla fine è 0-0. L'ex Verona, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato la sfida dell'Olimpico e non solo: "Abbiamo affrontato una grande squadra e soprattutto abbiamo fatto una grande gara al livello di intensità. Siamo andati spesso alla conclusione, peccato che non sia arrivato il gol. Nel primo tempo fatta un po’ di fatica a trovare le distanze giuste, nella ripresa invece, abbiamo preso le misure e siamo andati bene ognuno nella sua zona e sul proprio uomo. Ritorno a Verona? Per me sarà una grande emozione tornare al Bentegodi. Mi farà piacere rincontrare tutte le persone che mi hanno accompagnato nel mio percorso".