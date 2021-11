Lazio, la probabile formazione anti-Marsiglia: dubbio Immobile

FORMELLO - Lazio pronta a partire alla volta di Marsiglia con il dubbio Ciro Immobile. Sotto un tremendo acquazzone è andata in scena la rifinitura in vista dell’Europa League. Il bomber, ieri assente, ha corso in maniera differenziata con un piccola fasciatura sotto il ginocchio sinistro. Un quarto d’ora di lavoro atletico, poi è rientrato negli spogliatoi senza partecipare alle prove tattiche. In caso di forfait pronto Muriqi. L’alternativa è Pedro falso nove con Raul Moro sulla fascia insieme a Felipe Anderson. Valutazioni in corso, prossime ore decisive.

Gli altri reparti

Strakosha è il portiere di coppa e toccherà a lui. In difesa pronto Lazzari con Luiz Felipe, Acerbi e forse Hysaj, provato in mattinata a sinistra. A centrocampo i dubbi maggiori, con Milinkovic che questa volta potrebbe rifiatare e lasciare spazio a Basic. Cataldi in regia, Luis Alberto l’altra mezzala. Le scelte definitive, a prescindere dalle prove, non sono state ancora prese. In attacco, a prescindere dalla situazione Immobile, Felipe Anderson e Pedro chiamati agli straordinari. Sarri pensa solo all’Europa e non al match con la Salernitana.

Lazio, la probabile formazione (4-3-3) - Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri.