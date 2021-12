Lazio, le possibili avversarie nei playoff di Europa League

ROMA - La Lazio, seconda nel gruppo E di Europa League, dovrà disputare i playoff per approdare agli ottavi di finale del torneo. I biancocelesti di Sarri se la vedranno, da testa di serie, contro una delle terze dei gironi di Champions League. I possibili avversari della Lazio, in attesa del sorteggio di lunedì prossimo, sono Lipsia, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcellona, Siviglia e Zenit San Pietroburgo. Le partite di andata si disputeranno il 17 febbraio, mentre quelle di ritorno si giocheranno il 24 febbraio. La Lazio, come testa di serie, giocherà il ritorno a Roma.