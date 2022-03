Diretta Bayer Leverkusen-Atalanta ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

LEVERKUSEN (Germania) - L'Atalanta ci tiene tantissimo a superare gli ottavi di finale di Europa League e uscire con un risultato positivo dal match a Leverkusen dopo il 3-2 a Bergamo dell'andata. Lo ha confermato Gasperini nella conferenza stampa della vigilia del match: "Per me è sempre importante passare il turno, i vantaggi di giocare in Europa sono molto superiori rispetto a restare fuorei. Se passi il turno ti senti più forte, spesso si dice che se non si va avanti è meglio perché si mette tutto in campionato, ma non sono d'accordo: la penso diversamente". Pesantissimo il gol del 3-2 di Diaby al Gewiss Stadium 7 giorni fa, così come le parate di Hradecky Il passaggio del turno è ancora apertissimo e in Germania servirà una notte da vera Dea.