Europa League, Atalanta-Lipsia allo spagnolo Lahoz

NYON (SVIZZERA) - Dopo il ko contro il Sassuolo (2-1), secondo consecutivo dopo il 3-1 interno col Napoli, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è chiamata a rialzare subito la testa e strappare il pass per la semifinale di Europa League. Giovedì alle 18.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, i nerazzurri ospitano il Lipsia nel ritorno dei quarti di finale. Si riparte dall'1-1 del primo round in Germania dove la Dea, dopo esser passata in vantaggio nella prima frazione di gioco con Muriel, si è vista riprendere dai padroni di casa nella ripresa con l'autorete di Zappacosta. A dirigere la sfida decisiva sarà l'arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, assistito dai connazionali Pau Cebrian Devis e Roberto del Palomar, con José Luis Munuera quarto ufficiale di gara e Juan Martinez Munuera e Ricardo de Burgos addetti al Var. Nessun precedente tra il 45enne fischietto iberico e l'Atalanta.