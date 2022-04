Europa League, un esodo mai visto: 30mila tifosi dell'Eintracht Francoforte a Barcellona

Un esodo raro per l'Europa League, quello che stanno organizzando i tifosi dell'Eintracht Francoforte, attesi in 30mila al Camp Nou giovedì 14 aprile per il ritorno dei quarti di finale con il Barcellona. Incoraggiato dall'1-1 dell'andata contro la corazzata blaugrana, e anche dall'esempio dato dal Villarreal in Champions, la squadra tedesca si dirige verso la Spagna con grandi speranze e la gran massa di tifosi al seguito darà una spinta in più per la partita più importante della storia recente del club. "Insieme con i nostri fan vogliamo ottenere qualcosa di importante", ha detto il centrocampista Sebastian Rode, anche se l'ex collega di reparto Markus Kroesche, ora dirigente dell'Eintracht, ha convenuto che la squadra dovrà "fare un bel passo avanti" nella sua prestazione contro i catalani. All'andata il portiere Kevin Trapp ha effettuato parate eccezionali per bloccare le stelle del Barcellona e si aspetta un'altra notte impegnativa al Camp Nou.