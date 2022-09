Lazio, Pedro e Cancellieri da valutare per l’Europa League

ROMA - La Lazio riprende gli allenamenti dopo il giorno di riposo. C’è da preparare la partita di Europa League contro il Midtjylland. Occhi puntati su Matteo Cancellieri e Pedro. L’ex Verona dopo la sfida di domenica ha accusato un lieve risentimento muscolare . Non ci sono grosse preoccupazioni, ma lo staff medico monitora la situazione. Anche perché Sarri, che stravede per lui, vorrebbe lanciarlo dal primo minuto nella sfida di coppa.

La situazione attacco

Da verificare anche le condizioni di Zaccagni, fermato per un affaticamento all’adduttore destro nella regione inguinale. Sarri punta al recupero di Pedro, che da settimane si trascina i dolori per il trauma alla caviglia sinistra rimediato a Formello il giorno dopo il 3-1 all’Inter. Lo spagnolo dovrebbe tornare a disposizione proprio per l’Europa League. C’è bisogno di tutti.