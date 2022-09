Lazio, una trasferta di cinque giorni: il piano Europa League

ROMA - La Lazio pensa al Midtjylland, prima trasferta europea della stagione. Un viaggio lungo di cinque giorni. Ecco il programma: oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti, domani rifinitura a Formello e partenza per la Danimarca. Atterraggio a Billund, l’aeroporto distante 50 chilometri dalla cittadina di Herning. Si gioca alle 18.45, così Sarri rimetterà la squadra sull’aereo charter in tarda notte direzione Piacenza. Poi in pullman la Lazio raggiungerà Cremona e smaltirà la fatica del match di coppa evitando il ritorno nella Capitale. Domenica sfida alla Cremonese (ore 15). Match ravvicinati prima della sosta. Va assorbito l'impegno europeo e recuperare l'energie giuste per vincere ancora in campionato dopo il 2-0 al Verona.