Tiago Pinto: "Rinnovo Zaniolo? C'è tempo, non ci sono problemi"

ROMA - La Roma è pronta a scendere in campo nella seconda partita del girone di Europa League. Prima sfida tra le mura amiche, con oltre 60mila tifosi all'Olimpico a sostenere la squadra alla ricerca di una vittoria dopo la sconfitta contro il Ludogorets. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro l'Helsinki il general manager Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Sky.

Le piace la coppia Cristante-Matic?

"Capisco la domanda. Ci sono tante opinioni, alla fine penso che se Mourinho li fa giocare insieme è perché possono. Come giocatori mi piacciono molto ed oggi anche per l'infortunio di Wijnaldum il mister sta giocando così, non ci sono problemi".

Sono già 90 minuti decisivi?

"Quando ci sono solo 6 partite e abbiamo perso la prima quindi oggi è importante per noi, vogliamo vincere e fare i primi punti perché vogliamo andare avanti, ma non direi decisiva: mancano questa e altre 4 partite"

Torna Zaniolo dal 1', c'è un appuntamento in agenda con il procuratore di Zaniolo?

"Tante volte i giocatori sono più esperti sul campo che fuori, ma faccio fatica a dire cose migliori di quelle dette da Nicolò ieri. Sono d'accordo con lui, non ci problemi, è un giocatore importante per noi e a suo tempo le cose andranno avanti".

Tutti spaventati di un contratto che va verso la scadenza, ma c'è tempo.

"Come ha detto Nicolò mancano due anni".

Ibanez?

“Faccio fatica a parlare di lui. Mi ha impressionato dal primo giorno e l’arrivo di Mourinho lo ha aiutato. Sta migliorando e la chiamata del Brasile lo testimonia. Può fare tutto: difesa a tre, difesa a quattro, è bravo in marcatura e con il pallone”.

