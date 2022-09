Roma-Helsinki diretta: ora LIVE la partita di oggi

La Roma è pronta a esordire all'Olimpico anche in Europa League. Seconda partita del girone, la squadra di José Mourinho cerca il riscatto contro l'Helsinki dopo la deludente prestazione in Bulgaria contro il Ludogorets. Poco turnover per lo Special One, la Roma punta alla vittoria per trovare i primi tre punti in classifica e non compromettere le chance del passaggio alla fase a eliminazione diretta da prima in classifica , il vero obiettivo dei giallorossi per evitare lo spareggio.

Ore 19.37

Roma, l'ovazione dell'Olimpico

La Roma è arrivata alle 19.30 all'Olimpico e adesso sta facendo il consueto walk around prima del riscaldamento. Tanti applausi per i calciatori, soprattutto per Andrea Belotti che questa sera scenderà in campo titolare.

Ore 19.33

Roma-Helsinki, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibañez, Viña; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Tripi, Celik, Cristante, Bove, Shomurodov, Volpato, Dybala, Abraham.

Allenatore: Mourinho. HELSINKI (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Lingman, Väänänen, Hetemaj, Browne; Abubakari, Hostikka.

A disposizione: Tannander, Niemala, Arajuuri, Toivo, Halme, Peltola, Murilo, Atomu Tanakra, Hetemaj, Olusanya, Yli-Kokko, Terho.

Allenatore: Koskela.

Ore 19.30

Pellegrini al centro della Roma

Lorenzo Pellegrini è stato il giocatore con più tiri tentati nel primo turno di questa Europa League: otto, almeno tre più di qualsiasi altro - è stato inoltre anche il giocatore della Roma che ha creato più occasioni per i compagni nel match (quattro).

Ore 19.10

La Roma, il fortino Olimpico in Europa

La Roma è attualmente imbattuta da 19 partite casalinghe in tutte le competizioni europee (13V, 6N), una serie che ha avuto inizio a febbraio 2019. Questa è la sua striscia di imbattibilità interna più lunga in Europa.

Ore 19:00

Roma-Helsinki, i precedenti

La sfida di questa sera tra Roma e Halsinki sarà il primo confronto assoluto tra le due squadre. Non è la prima volta però che i giallorossi incontrano una formazione finlandese: è accaduto nella stagione '91/92. In quell'occasione la Roma sfidò il Ilves Tampere in Coppa delle Coppe (1-1 in Finlandia, 5-2 all'Olimpico).

Ore 18:50

Roma-Helsinki, Dybala verso la panchina

Nel mini turnover studiato da Mourinho potrebbe rientrare anche Paulo Dybala. La Joya potrebbe beneficiare di un turno di riposo per recuperare le energie dopo il primo tour de force della stagione, per essere nella migliore condizione per la sfida di domenica conto l'Atalanta.

Ore 18:45

Dove vedere Roma-Helsinki in tv

La partita di questa sera tra Roma ed Helsinki sarà visibile su Sky Sport 252, Sky Sport Uno e su Dazn. Calcio d'inizio fissato alle 21.

Ore 18:35

Roma, contro l'Helsinki debutta la terza maglia

Serata europea con debutto della terza maglia presentata questa mattina dalla Roma. La squadra di Mourinho giocherà con la maglia che vede il reinserimento dell'iconico scudetto ASR, che torna sulle maglie della Roma dopo sessantadue anni, insieme a un'accattivante palette di colori nero e rosa. Il disegno distintivo è un intreccio di forme moderne e riflette la forte fedeltà ai lupi della Roma (Guarda le foto della maglia)

Ore 18:30

La Roma è pronta al riscatto: in 60mila all'Olimpico per l'Helsinki

Grande festa allo stadio Olimpico per il ritorno della Roma in Europa. Dopo la vittoria della Conference League sono in 60mila allo stadio per assistere alla sfida del riscatto giallorosso dopo la deludente sconfitta in Bulgaria contro il Ludogorets.

Roma- Stadio Olimpico