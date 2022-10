Lazio, prove anti-Sturm Graz: in difesa scalpita Gila

ROMA - Dopo la sosta per le nazionali e la vittoria contro lo Spezia all'Olimpico (la terza di fila in campionato), la Lazio si rituffa sull'Europa League dove c'è da riscattare la figuraccia rimediata in Danimarca con il 5-1 incassato dal Midtjylland. Con i suoi tre punti in classifica nel Gruppo F (conquistati all'esordio contro il Feyenoord, battuto 2-1 in casa) la squadra di Maurizio Sarri vuole tornare a metterne altri in cascina già da giovedì (6 ottobre, ore 18.45 in uno 'Sturmstadion Liebenau' già sold out) quando farà visita agli austriaci dello Sturm Graz.