Il Midtjylland e la presa in giro social contro la Lazio

HERNING - Un’incredibile vittoria quella del Midtjylland contro la Lazio. Un sonoro 5-1 che ha lasciato di stucco pure i tifosi danesi e lo stesso club, che sui social, dopo il match di Europa League si sono scatenati. Esultano i supporter del Midtjylland sotto il post della società che raffigura il tecnico Capellas fare i complimenti alla squadra: “Le mie parole non saranno migliori di quello che avete fatto in campo”. Il breve e intenso discorso ai suoi ragazzi terminato con un inchino. E sui social la presa in giro alla Lazio: “FIVE - ONE” e tre emoji della mano a pigna, classico della gestualità italiana. In Danimarca esultano ancora in attesa delle altre partite del girone.