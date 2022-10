Lazio, Cataldi non ci sta: "Cattivo risultato, ma possiamo passare il girone"

GRAZ - Una vittoria nelle ultime 11 trasferte in Europa. La Lazio non sfonda nemmeno in Austria, con lo Sturm Graz è solo 0-0. Ai microfoni di Sky Sport, Danilo Cataldi ha commentato amaro: “Non è un buon risultato. Brutta figura in Danimarca, oggi ci servivano tre punti. Usciamo da questo match senza subire gol. Tra una settimana c’è il ritorno, ma prima la Fiorentina. Ci siamo dentro, siamo pronti a giocarcela. In Europa non è mai semplice. In questi stadi, con confusione, e la squadra in casa è carica diventa sempre difficile. La storia ci insegna questo: spesso si incappa in brutte figure. Abbiamo ottime possibilità di passare il girone, ci rimetteremo sulla buona strada. Ora pensiamo alla Fiorentina, poi all’Europa League".