Lazio, Sarri: "Noi competitivi su tre fronti? No, questione di cilindrata"

GRAZ - "La prestazione è buona a livello mentale, stasera ho visto solo tanti errori a livello tecnico. Una squadra che non c’è mentalmente, con tutti i palloni persi in uscita, avrebbe perso. Questa situazione si accetta con più tranquillità. La partita nel secondo tempo si poteva anche vincere”. Maurizio Sarri, a Sky Sport, ha analizzato così lo 0-0 tra la sua Lazio e lo Sturm Graz. Si aspettava una vittoria, invece si torna dall'Austria con un solo punto.

Il pensiero di Sarri e la questione della rosa competitiva

“Qualche pallone l’abbiamo perso sull’aggressività avversario, ma altri per colpa nostra. L’Europa League attuale, con la Conference in gioco, è di livello più alto rispetto a prima. C’è tanta aggressività, intensità, bisogna adeguarsi. Milinkovic? Quando si gioca spesso la serata negativa, sporca dal punto di vista tecnico, ci sta. Quando ho visto così ho preferito preservarlo. Competitivi su tre fronti? Un riferimento alla cilindrata mentale, i duemila (riferito alla cilindrata, ndr) possono giocare una volta a settimana. Per giocare tre volte a settimana bisogna avere un 4000".