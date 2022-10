Clamoroso Ronaldo: prende il palo a porta vuota VIDEO

Ronaldo non sta attraversando un buon momento e lo ha confermato in Europa League. Il portoghese ha giocato titolare contro l'Omonia Nicosia, ma non è riuscito a segnare nonostante la vittoria per 3-2 e i 28 tiri della sua squadra. CR7 ha sciupato una grandissima occasione colpendo il palo a porta vuota. Non è da lui, ma in questo momento deve ritrovare la giusta serenità. CR7 probabilmente lascerà il Manchester United a gennaio. Dopo essere rimasto in panchina nel derby perso per 6-3 con il Manchester City, ieri ha giocato tutta la partita in Europa League. In Premier però ha collezionato solo 80' in totale, non può essere contento, e in campo si vede.