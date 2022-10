Europa League, la Lazio si qualifica… Le combinazioni possibili

ROMA - Tre partite giocate e quattro squadre a 4 punti. Feyenoord, Midtjylland, Lazio e Sturm Graz. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta a testa. Dopo le gare d’andata regna l’equilibrio. I biancocelesti di Sarri cercano il passaggio del girone, serve il primo posto per volare direttamente agli ottavi. Servirà sicuramente vincere contro lo Sturm Graz giovedì 13 ottobre. Una sconfitta renderebbe inarrivabile, o quasi, il primo posto. Con altri tre punti in tasca invece, per assicurarsi il primo posto del girone, basterebbe vincere anche con il Midtjylland il 27 ottobre. Due match in casa, due possibilità di volare agli ottavi. Il girone si chiude il 3 novembre in casa del Feyenoord. Sette punti in tre partite potrebbero bastare per passare primi nel girone. Da ricordare: chi arriva seconda nel gruppo deve giocare anche i sedicesimi con le paracadutate dalla Champions. Uno scenario che complicherebbe la stagione a febbraio.