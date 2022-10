Europa League: Betis-Roma sarà diretta da Sidiropoulos, a Stegemann Lazio-Sturm Graz

ROMA - Archiviati i successi in campionato contro Lecce e Fiorentina, Roma e Lazio si rituffano nell'Europa League. In programma la quarta giornata della fase a gironi: i giallorossi saranno impegnati in Spagna, sul campo del Betis Siviglia, mentre la Lazio ospiterà lo Sturm Graz allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi, che giocheranno alle ore 18:45, saranno arbitrati dal greco Tasos Sidiropoulos, con il quale i giallorossi vantano un precedente positivo: la vittoria contro il Cska Mosca per 3-0 in Champions League nella stagione 2018-19.