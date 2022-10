Lazio, Sarri pensa allo Sturm Graz: ecco le possibili scelte

FORMELLO - Il tanto entusiasmo dopo le belle prestazioni in campionato va messo da parte, ci vuole concentrazione massima in vista dello Sturm Graz. Alla Lazio servono punti con gli austriaci per fare uno scatto in avanti nel girone. Sarri oggi inizia a pensare al match europeo. Buone notizie dall’infermeria. Marusic ha recuperato dalla forte botta in testa dopo lo scontro di gioco con Nico Gonzalez. Cataldi, rimasto in panchina con la Fiorentina, ieri è tornato in gruppo allenandosi con i compagni. Tutti a disposizione.