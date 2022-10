Lazio, la probabile formazione anti Sturm Graz: dubbi a centrocampo

FORMELLO - Con lo Sturm Graz serve solo vincere. Maurizio Sarri pronto a mandare in campo la migliore Lazio. Tutti a disposizione del tecnico (l’unico ai box è il giovane Bertini) e diversi dubbi, soprattutto a centrocampo. Cataldi dopo i problemi di Firenze è pronto a tornare in regia. Milinkovic sembra sicuro del posto da mezzala destra, a sinistra invece restano ancora le incognite: Luis Alberto, Vecino o Basic? Tanta scelta per il tecnico, ma il croato questa volta potrebbe partire titolare. In difesa chance per Gila vicino a Romagnoli, Lazzari e Hysaj sulle fasce (l’albanese potrebbe essere preferito a Marusic). In avanti Pedro insidia Felipe Anderson. Immobile e Zaccagni sicuri di un posto in attacco.