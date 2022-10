Il Bodo fa come il Barça: “Vietato indossare maglie dell’Arsenal”

Nonostante la partita tra Barcellona e Inter sia finita (con uno spettacolare 3-3), continua a far discutere la decisione del club blaugrana prima della sfida, con i tifosi nerazzurri che avevano il divieto di indossare la maglia della loro squadra al di fuori del settore riservato alla tifoseria ospite. Nonostante la bufera , però, c'è un altro club che ha deciso di prendere una decisione simile . Si tratta del Bodo-Glimt , che ha applicato lo stesso divieto ai tifosi dell'Arsenal in vista della sfida di Europa League in Norvegia.

Clamorosa decisione del Barcellona: il divieto che fa infuriare i tifosi dell'Inter

Bodo Glimt, vietate maglie dell'Arsenal nel settore locale: il motivo

I Gunners di Arteta, infatti, sono una delle squadre più tifate in Norvegia, al punto da avere un club ufficiale dedicato. Per questo motivo la squadra campione Nazionale in carica ha imposto il divieto su maglie, sciarpe o cappelli dell'Arsenal nel settore locale dell’Aspmyra Stadion. “Ci sono molti tifosi dell'Arsenal in Norvegia - recita il comunicato ufficiale - e molti hanno a cuore sia Glimt che l'Arsenal. Pertanto, riteniamo opportuno ricordarvi che gli effetti dell'Arsenal sono consentiti solo in trasferta. Ciò significa che vi chiederemo di rimuovere sciarpe, berretti, magliette, giacche ecc. se questi hanno il logo dell'Arsenal o simili. Tuttavia, facciamo un'eccezione per le sciarpe da partita o le sciarpe metà e metà poiché questa è diventata una cosa comune negli stadi di tutto il mondo”. Bodo Glimt e Arsenal si sfideranno nella quarta giornata del loro girone dopo il 3-0 dell'andata a Londra.