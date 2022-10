Lazio-Sturm Graz diretta: ora LIVE la partita di oggi

La Lazio ha ottenuto due vittorie e due sconfitte in quattro gare casalinghe contro squadre austriache, perdendo la sua unica precedente partita interna contro lo Sturm Graz nel 2002/03 in Coppa UEFA. La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite casalinghe di Europa League (3V, 3N), dopo che aveva registrato una serie di tre sconfitte nelle quattro precedenti gare interne (1V).

19:50

Lazio-Sturm Graz, dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Lazio e Sturm Graz, con fischio d’inizio alle ore 21 allo Stadio Olimpico, sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, TV8 e Sky Go.

19:45

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Sturm Graz

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Magro, Romagnoli, Casale, Radu, Marusic, Marcos Antonio, Vecino, Milinkovic, Romero, Cancellieri, Felipe Anderson.

STURM GRAZ (4-3-1-2) - Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Kiteishvili; Ajeti, Emegha. All. Ilzer. A disposizione: Schutzenauer, Maric, Schnegg, Borkovic, Sarkaria, Demaku, Ljubic, Lang, Boving, Jantscher, Horvat, Fuseini.

19:30

Lazio, serve vincere contro lo Sturm Graz

Dopo lo 0-0 di una settimana fa in Austria, la Lazio affronta di nuovo lo Sturm Graz. Serve vincere per prendersi i tre punti e fare uno scatto in avanti in classifica. Al momento la classifica dice 4 punti (come le altre nel girone) con una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Nell'altro match del gruppo il Feyenoord chiamato alla sterzata con il Midtjylland. Girone equilibratissimo.

Roma - Stadio Olimpico