L'Arsenal non si ferma più: 1-0 al Psv nel recupero di Europa League

LONDRA - Continua il 'magic moment' dell'Arsenal, vittorioso per 1-0 sul Psv all'Emirates Stadium nel recupero del match di Europa League che era in programma lo scorso 15 settembre ed era stato rinviato per la morte della regina Elisabetta. È l'ottava vittoria consecutiva (Premier League compresa) per la squadra di Arteta, capolista in campionato e anche nel gruppo A della competizione europea, in cui continua così a viaggiare a punteggio pieno dopo quattro giornate (ora a +5 sugli olandesi di Van Nistelrooy) e ha già archiviato la pratica qualificazione.