Se la Juve va in Europa League può incontrare le italiane? Come funziona il sorteggio

"Accettiamo a malincuore l'eleminazione, ma dobbiamo trasformare la delusione in rabbia e provare a conquistare l'Europa League". Al termine della trasferta di Lisbona, che ha segnato l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, Massimiliano Allegri prova a guardare avanti, ponendo come prossimo obiettivo, la vittoria dell'Europa League, competizione che i bianconeri non sono però ancora sicuri di poter disputare. Oggi la Juventus occupa con il Maccabi Haifa la terza posizione in classifica (sono entrambe ferme a quota tre, frutto delle rispettive vittorie negli scontri diretti). Nell'ultimo turno i bianconeri ospiteranno il Paris Saint Germain a Torino, mentre gli israeliani giocheranno in casa con il Benfica. Le due gare saranno decisive. In caso di arrivo a parimerito conterà la differenza reti, che ad oggi premia la Juve (-3, contro il -9 del Maccabi).