Lazio-Midtjylland, pillole di pagelle: Pedro d'oro, Milinkovic trascinatore, difesa dai due volti

ROMA - Con un bel secondo tempo giocato "alla Sarri", la Lazio legittima la vittoria per 2-1 sui danesi del Midtjylland, rilanciandosi nel gruppo F di Europa League. I biancocelesti partono un po' distratti, subiscono il gol di Isaksen per poi rimontare grazie ai colpi di Milinkovic-Savic e Pedro.

Lazio-Midtjylland, tabellino e statistiche

Pedro: voto 8

L'ex attaccante della Roma inizialmente rifiata in panchina, per poi essere schierato da Sarri al posto del deludente Cancellieri nella ripresa: lo spagnolo ripaga la fiducia del mister, trovando il gol del 2-1 dopo appena tre minuti e creando scompiglio nella difesa del Midtjylland. All'80' firma anche il tris, vanificato però da un suo millimetrico fuorigioco.

La giocata di Romero: voto 7,5

Il non ancora 18enne argentino si ritaglia un po' di spazio negli ultimi 20 minuti di gara e al 93' infiamma lo Stadio Olimpico con una giocata spettacolare grazie alla quale "si beve" due avversari. Sarri lo tiene d'occhio, ci sarà tempo anche per Romero.

Milinkovic-Savic: voto 7

Da Sergente a capitano con la fascia, è sempre più trascinatore della Lazio. Nel primo tempo ci prova, poi trova il prezioso pareggio con un preciso rasoterra su assist di Felipe Anderson e sfiora il raddoppio a ridosso dell'intervallo. Nella ripresa punge meno, ma è sempre presente nel cuore del gioco.

Isaksen: voto 7

“Isaksen? Mi piace molto”, le parole del ds laziale Tare poco prima del fischio d’inizio. Il 21enne talento del Midtjylland risponde un preciso destro vincente, dopo appena 8 minuti, che mette la gara in salita per Sarri. Nel corso del match si spegne, eppure sentiremo sempre più spesso parlare di lui.

Il pubblico biancoceleste: voto 6

Il tifo della Curva Nord è caldo e trascinante, ma è un peccato che per una gara fondamentale di Europa League siano soltanto 16mila gli spettatori presenti allo Stadio Olimpico.

La difesa della Lazio in Europa: voto 5

E' incredibile il doppio volto della retroguardia biancoceleste tra Serie A ed Europa League: in campionato la Lazio ha la miglior difesa, che ha concesso appena 5 gol in 11 giornate; in Europa League invece la formazione di Sarri è stata trafitta anche oggi, mostrando qualche disattenzione di troppo. In 5 gare di coppa sono addirittura 10 i gol incassati finora. Gila, protagonista negativo all'andata, pure stasera commette un errore imperdonabile.

Cancellieri: voto 5

Il giovane attaccante proveniente dal Verona gode finalmente della fiducia di Sarri come vice Immobile. Nel tridente offensivo però è quello che incide di meno e infatti viene sostituito al 55' con Pedro, che mette il timbro sulla partita dopo appena tre minuti e sfiora persino la doppietta.