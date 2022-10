Europa League, la Roma si qualifica se: tutte le combinazioni

ROMA - La vittoria della Roma in casa dell'Helsinki certifica innanzitutto l'eliminazione dei finlandesi anche dalla Conference League (non possono arrivare più terzi) e poi avvicina il passaggio del turno in Europa League dei giallorossi, aggrappati ora all'ultima gara del girone. Ricordiamo che agli ottavi si qualifica direttamente soltanto la prima classificata (in questo caso il Betis, già aritmenticamente davanti a tutti nel gruppo C), mentre la seconda è costretta a giocarsi l'accesso agli ottavi tramite gli spareggi contro le terze dei gironi di Champions League. Infine, la terza retrocede in Conference League, ma anche in questo caso sarà impegnata nello spareggio contro le seconde della Conference.

La Roma si qualifica se...

La squadra di Mourinho al momento, con una giornata al termine, è a 7 punti come il Ludogorets, avversario dell'ultima partita in programma giovedì prossimo. I giallorossi sono già sicuri di non essere eliminati dalle coppe europee perché l'HJK Helsinki è aritmeticamente ultimo nel girone, con un solo punto in classifica. Per arrivare al secondo posto ed evitare la retrocessione in Conference la Roma deve vincere contro il Ludogorets, superandolo così in classifica. In caso di pareggio, gli 8 punti a testa condannerebbero al terzo posto i giallorossi in virtù del successo all'andata (2-1) dei bulgari. Anche in caso di sconfitta, ovviamente, la Roma retrocederebbe in Conference League.