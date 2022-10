Helsinki-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - La Roma in Finlandia serca il successo per continuare la lotta al secondo posto nel girone di Europa League. La squadra di José M o urinho se la vedrà nella fredda Helsinki senza lo squalificato Zaniolo e con alcuni giocatori non al meglio. Nemanja Matic ha avvertito un problema al flessore sinistro e non è stato convocato, Karsdorp si trascina dei dolori al ginocchio e lo stacanovista Pellegrini giocherà con il solito fastidio al flessore.

20:45

Roma, un regalo dal Real Betis

Nell'altro match del giroe di Europa League Il Betis ha fatto un bel regalo alla Roma. La squadra di Pellegrini ha infatti battuto in trasferta il Ludogorets grazie alle rete al 56' di Fekir, entrato appena dieci minuti prima. Con questo risultat il Ludogorets resta fermo a sette punti: la Roma deve vincere con l'Helsinki per agganciare i rivali e poi giocarsi tutto nella sfida dell'Olimpico, giovedì prossimo.

20:40

Smalling: "Il destino è nelle nostre mani"

Chris Smalling è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'inizio del match: "Non mi aspettavo un girone così difficile, ma questa è la situazione. Se vinciamo le prossime due partite andiamo avanti, il destino è nelle nostre mani”.

20:30

Tiago Pinto: "Abraham sarà il nostro cannoniere"

Tiago Pinto ne è sicuro, Tammy Abraham ritroverà il gol: "Si parla tanto di Abraham, ma io penso lui sarà il nostro capocannoniere a fine stagione. Lui lavora tanto per la squadra, ha conquistato due rigori decisivi. Però è vero, nelle ultime partite siamo stati meno efficaci sottoporta" LEGGI TUTTO

20:18

Volpato, prima da titolare con la Roma

Una serata speciale per Cristian Volpato. Il talento giallorosso della scuderia Totti oggi esordirà da titolare per la prima volta da professionista. Il ragazzo questa stagione ha giocato 15 minuti nella partita disputata contro il Ludogorets.

20:00

Roma, ora serve la vittoria in trasferta

La Roma non vince da quattro trasferte (2N, 2P) in competizioni europee: si tratta della peggiore serie di partite esterne di fila senza vittorie per i giallorossi da novembre 2019 (quattro anche in quel caso).

19:55

Roma, Ibanez in tribuna

Niente partita per Ibanez, finito in tribuna. Il brasiliano ha avvertito un problema fisico e Mourinho non lo ha convocato per il match.

19:50

Il muro Cristante

Nessun giocatore di questa Europa League ha effettuato più contrasti di Bryan Cristante: 15, a pari merito con Serhii Sydorchuk, della Dinamo Kiev, e almeno cinque più di qualsiasi altro compagno di squadra (a 10 Ibañez).

19:46

La Roma arriva alla Bolt Arena

Applausi dei tifosi all'interno della Bolt Arena per la squadra che in questo momento sta facendo la ricognizione sul campo in arba sintetica.

19: 43

Roma, la formazione ufficiale contro l'Helsinki

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Zalewski, Camara, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Volpato; Abraham

19:40

Roma in gol da 31 partite

La Roma ha segnato in ciascuna delle ultime 31 partite in competizioni europee, per un totale di 68 gol; l’ultima gara in cui i capitolini non sono andati a bersaglio è stata quella contro il CSKA Sofia nell'ottobre 2020.

19:30

Roma, la seconda in Finlandia

Questa sarà la seconda trasferta in assoluto della Roma contro un club finlandese in una grande competizione europea, dopo quella andata in scena nella Coppa delle Coppe del 1991/92 (1-1 in casa dell'Ilves).

19:25

Bolt Arena, campo annaffiato

Getti d'acqua sul campo in erba sintetica della Bolt Arena. Il prato "di plastica" come è stato definito da Mourinho viene annaffiato.