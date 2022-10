Europa League: il Betis fa un regalo alla Roma, lo Sturm Graz aggancia la Lazio

RAZGRAD (Bulgaria) - Regalo per la Roma, firmato Betis: gli andalusi, si qualificano per gli ottavi di finale con un turno di anticipo come primi nel Girone C, andando ad espugnare il campo del Ludogorets, battuto 1-0 grazie al gol di Fekir, e regalando ai giallorossi l'opportunità di agganciare i bulgari al secondo posto grazie al successo a Helsinki. Negli altri match delle 18:45 spiccano nel Girone A il ko dell'Arsenal, già qualificato e capolista in PremierLeague, sconfitto 2-0 dal PSV, che passa il turno, rendendo ininfluente il 2-1 dello Zurigo sul Bodo, e la vittoria della meteora Royale Union SG, capolista del Girone D davanti all'Union Berlino, prima in classifica in Bundesliga, che supera 1-0 il Braga, prendendosi il secondo posto. Nel Girone B singolare doppio 3-3 tra le già qualificate Rennes e Fenerbahce e tra l'AEK Larnaca e la Dinamo Kiev.