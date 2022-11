Europa League, gli arbitri: Roma-Ludogorets a Dabanovic. Lazio, c'è Peljto

ROMA - Sarà il macedone Nikola Dabanovic il direttore di gara designato per il decisivo match di Europa League tra Roma e Ludogorets in programma giovedì allo Stadio Olimpico alle 21. Al suo fianco, per l'ultima giornata del Gruppo C, ci saranno gli assistenti Milovan Djukic e Vladan Todorovic; il quarto uomo sarà Milos Savovic; al Var l'olandese Pol Van Boekel ed il polacco Bartosz Frankowski. Il bosniaco Irfan Peljto è stato designato dall'Uefa per Feyenoord-Lazio, gara valida per il Gruppo F di Europa League che si disputerà giovedì (ore 18.45) al 'De Kuip' di Rotterdam. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Davor Beljo e Damir Lazic, il quarto ufficiale sarà Milos Gigovic mentre al Var ci saranno il tedesco Bastian Dankert e lo spagnolo Alejandro Hernandez.