Lazio, la probabile formazione anti Feyenoord: i dubbi di Sarri

FORMELLO - Qualche ricambio, ma non troppo. La Lazio è pronta a sfidare il Feyenoord per il passaggio del turno di Europa League. Il match in Olanda è importantissimo, ma pur vero che dopo tre giorni di torna in campo per la sfida con la Roma. Derby a parte, Sarri pensa solo alla coppa. Recuperato Patric (alle spalle l’infiammazione al ginocchio) potrebbe tornare dal primo minuto e fare coppia con Gila. Romagnoli verso un turno di riposo. Sulle fasce pronti Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. Marusic le sta giocando tutte, possibile un posto in panchina.