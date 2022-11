Europa League, Lazio qualificata se: ecco le combinazioni

ROMA - Lazio in Olanda a caccia della qualificazione. A 90’ dalla fine le quattro squadre (biancocelesti, Feyenoord, Sturm Graz e Midtjylland) possono tutte entrare nelle prime due posizioni. Alla squadra di Sarri basta un solo punto per superare il girone. Ma in ballo c’è pure il primo posto. Ecco tutte le combinazioni. Lazio prima e agli ottavi di Europa League se vince o pareggia e lo Sturm Graz non vince; se vince e lo Sturm Graz non vince con uno scarto talmente ampio da migliorare la differenza reti generale (-1 per la Lazio, -4 per gli austriaci). Lazio seconda e agli spareggi di Europa League se pareggia e lo Sturm Graz vince. E ancora: se Lazio e Sturm Graz perdono, quattro squadre a 8 punti: la differenza reti generale darebbe i primi due posti a Feyenoord e Midtjylland che hanno rispettivamente +3 e +2 di differenza reti (e la migliorerebbero); tra Lazio e Sturm Graz decisiva la differenza reti generale per il terzo posto (oggi è -1 per i biancocelesti e -4 per gli austriaci) che vale gli spareggi di Conference League.