Europa League, altre partite

Europa League, tutti i risultati e i tabellini

Feyenoord primo a sorpresa. Il Man Utd resta dietro la Real Sociedad

Nel Gruppo F, quello della Lazio. passa anche il Midtjylland, che chiude in seconda posizione proprio dietro al Feyenoord, giustiziere della squadra di Sarri e che sale dal quarto al primo posto. I danesi superano 2-0 lo Sturm Graz e si ritrovano insospettabilmente qualificati. Non basta invece al Manchester United la vittoria in casa della capolista Real Sociedad, l'1-0 firmato Garnacho sull'assist di Cristiano Ronaldo, lascia comunque i Red Devils di Ten Haag alle spalle dei baschi. Nel Gruppo E chiude terzo il Tiraspol, che piega 1-0 l'Omonia e si giocherà allo spareggio la Conference League. Nel Gruppo G, con il Friburgo già sicuro del primo posto che pareggia 1-1 con il Qarabag, si prende il secondo posto il Nantes che passa 2-0 ad Atene sull'Olympiakos. Infine nel Gruppo H passa come prima il Ferencvaros nonostante lo 0-1 in casa del Trabzonspor, che si prende il terzo posto ai danni della Stella Rossa, sconfitta 4-1 dal Monaco, che resta comunque alle spalle dei magiari.

Europa League, le classifiche finali dei gironi